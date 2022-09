Rússia acusa Guterres de ter "dois pesos e duas medidas" ao condenar anexação

A missão permanente da Rússia junto das Nações Unidas acusou o secretário-geral da ONU, António Guterres, de usar "dois pesos e duas medidas" ao condenar a anexação de territórios ucranianos.

"Um ataque tão direto do secretário-geral da ONU ao direito fundamental de autodeterminação expresso pela população das regiões de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporijia representa outro exemplo de dois pesos e duas medidas", disse a missão diplomática.

Os russos acusaram Guterres de ter "permanecido em silêncio" sobre casos como a alegada repressão governamental no leste da Ucrânia depois de 2014, a declaração de independência do Kosovo e a suposta ocupação de parte do território sírio pelos Estados Unidos e a NATO, de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias TASS.