Rússia acusa Ocidente de criar coligação antirrussa em reunião na Arábia Saudita

A Rússia acusou esta quarta-feira as potências ocidentais de tentarem criar uma "coligação antirrussa" numa reunião que se realizará neste fim de semana na Arábia Saudita, para tentar encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia.

"Sob o pretexto de uma conversa com aqueles que não são indiferentes, de facto, eles querem formar uma coligação antirrussa, revelando a pseudo-unidade do mundo ao rejeitar as ações da Rússia", disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, acrescentando que a reunião não passa de "uma farsa".

Zakharova sublinhou que a chamada "Fórmula Zelensky" - uma referência ao plano apresentado pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky - "não tem nada a ver com a paz".