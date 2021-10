Rússia acusada de espionagem para copiar vacina da AstraZeneca no Reino Unido

A Rússia foi esta segunda-feira acusada de usar um espião no Reino Unido para copiar o projecto da vacina britânica Oxford/AstraZeneca e criar a sua própria vacina, a Spitnik V.

Segundo avança o Daily Mail, fontes de segurança revelaram que um espião de Moscovo foi enviado para o Reino Unido, tendo sido capaz de roubar o "projeto ultra-secreto" da farmacêutica britânica. Contudo, não foi especificado se foram furtados documentos do laboratório ou uma amostra do medicamento para análise.

O ministro do Interior do Reino Unido, Damian Hinds, não quis falar sobre o caso à imprensa britânica mas não negou as suspeitas. "É justo presumir que existem Estados estrangeiros que gostariam de obter informações confidenciais, incluindo comerciais, segredos científicos e propriedade intelectual", disse.

Espiões do Serviço de Segurança (MI5) já divulgaram que hackers russos tentaram vários ataques cibernéticos no sistema da Universidade de Oxford a partir de março de 2020, cerca de um mês após ter sido anunciado o desenvolvimento da vacina britânica.

A Sputnik V é a vacina mais idêntica à AstraZeneca, usando a mesma tecnologia. Ambas são de vetor viral, o que significa que é usado um outro tipo de vírus modificado para introduzir parte do material genético do novo coronavírus no organismo e induzir a resposta do sistema de defesa do corpo. As duas vacinas foram elaboradas para a toma de duas doses e o vírus que leva o coronavírus para o organismo é o mesmo.

Em abril do ano passado os cientistas britânicos anunciaram os primeiros testes da AstraZeneca em humanos. Um mês depois os russos divulgaram que tinham criado a sua própria vacina. Em agosto, Vladimir Putin disse que a Rússia venceu a corrida para o desenvolvimento da primeira vacina contra a Covid-19.