Rússia admite erros na gestão da pandemia face a novo recorde de mortes

A Rússia reconheceu este sábado erros na gestão da pandemia com a vacinação a avançar com dificuldades, quando o país registou um novo máximo diário de mortes relacionadas com a covid-19.

"A Rússia cometeu dois erros. Não sabemos como impedir a propagação do vírus e defender a população e não sabemos como consciencializar as pessoas sobre a importância da vacinação", afirmou, citada pela agência Efe, a diretora do Instituto de Economia da Saúde da Rússia, Larisa Popovich.

Esta responsável notou ainda que os russos sempre "foram céticos em relação às vacinas", incluindo a da gripe.