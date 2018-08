Rússia admite responder com todos os meios contra sanções dos EUA

Primeiro-ministro russo considera novas medidas uma "declaração de guerra económica".

Por Lusa | 09:04

A Rússia considera que as eventuais novas sanções norte-americanas são uma "declaração de guerra económica" pelo que Moscovo pode vir a reagir com "todos" os meios disponíveis, disse esta sexta-feira o primeiro-ministro Dimitri Medvedev.

Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira novas sanções económicas contra a Rússia devido ao envenenamento do ex-espião russo, Sergei Skripal, no Reino Unido, sublinhando a possibilidade de uma "nova vaga de sanções draconianas" no futuro.

"[Os Estados Unidos] continuam a referir-se à interdição das atividades deste ou daquele banco ou à utilização de certas divisas. É preciso que as coisas sejam referidas com clareza: Trata-se de uma declaração de guerra económica", disse o primeiro-ministro russo Dimitri Medvedev citado pela agência Interfax.