Rússia admite uma subida maior do preço do petróleo até ao final do ano

O vice-primeiro-ministro russo admitiu esta qunta-feira uma subida maior dos preços do petróleo até ao final do ano, enquanto a OPEP+ debaterá se prolonga o acordo que permite ajustar mensalmente o teto de produção conjunta.

"Há várias previsões, nomeadamente sugerindo um aumento maior do preço do petróleo. Tudo depende do equilíbrio entre a oferta e a procura", disse Alexander Novak à margem do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, onde também se reuniu com o ministro da Energia saudita, Abdel Aziz bin Salman.

O preço do petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, para entrega em agosto ficou em 119,51 dólares (115 euros) no final das negociações de quarta-feira no mercado futuro de Londres, em comparação com 115,31 dólares (111 euros) do petróleo intermediário do Texas.