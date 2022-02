Rússia ainda não tomou decisão final sobre invasão

O Departamento de Defesa norte-americano afirmou hoje que a Rússia ainda não tomou uma decisão final sobre uma eventual invasão da Ucrânia, enquanto Washington continua a identificar um reforço de meios militares russos na região.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, sublinhou hoje numa conferência de imprensa na capital norte-americana que os EUA continuam a considerar como "totalmente possível" a Rússia avançar sobre a Ucrânia "num prazo muito curto".

Kirby salientou que nas últimas 48 horas as forças russas continuaram a "adicionar meios militares" ao longo da fronteira com a Ucrânia e Bielorrússia, bem como unidades navais no Mar Negro.