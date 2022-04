Rússia alerta contra eventual colocação de armas nucleares dos EUA na Polónia

A Rússia alertou esta segunda-feira contra a possível colocação de armas nucleares dos EUA no território da Polónia, proposta pelo vice-primeiro-ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski.

"As ações propostas só podem levar a um aumento ainda maior da tensão no continente", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante uma conferência de imprensa.

Numa entrevista publicada na edição de domingo do jornal alemão Die Welt, Kaczynski afirmou que a Polónia está disponível para acolher ogivas nucleares norte-americanas e defendeu o reforço de tropas daquele país no flanco oriental da NATO, para prevenir um ataque russo, após a invasão da Ucrânia.