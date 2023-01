Rússia ameaça explodir tanques que forem fornecidos pelos EUA à Ucrânia

O Kremlin disse esta quarta-feira que vai explodir os tanques de batalha fornecidos à Ucrânia pelos Estados Unidos caso estes cheguem a Kiev.Oficiais norte-americanos afirmaram que Washington está prestes a enviar dezenas de tanques de batalha M1 Abrams para a Ucrânia, invertendo a sua posição anterior, de acordo com a agência Reuters.O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o envio de tanques para a Ucrânia seria um "desperdício de dinheiro", uma vez que só iria "sobrevalorizar o exército ucraniano" porque "esses tanques ardem como os outros".Estas declarações surgem depois dos EUA e a Alemanha revelarem que vão enviar tanques para a guerra na Ucrânia.Há meses que Kiev pede tanques ocidentais, afirmando que a Ucrânia "precisa desesperadamente de dar às suas forças o poder de fogo e a mobilidade para romper as linhas defensivas russas e reconquistar o território ocupado no leste e sul".