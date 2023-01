Rússia anuncia controlo total da cidade ucraniana de Soledar

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou, esta sexta-feira, que as tropas russas assumiram o controlo total da cidade ucraniana de Soledar.Após uma sequência de combates violentos, o ministério revelou que os russos assumiram o controlo da cidade, esta quinta-feira à noite, de acordo com a agência Reuters."Isto vai permitir que acabemos com as forças ucranianas na cidade vizinha, Bakhmut", acrescentou o ministério.A Ucrânia tinha afirmado, na madrugada desta sexta-feira, que as suas tropas ainda se encontravam a resistir em Soledar, depois de uma noite intensa de combate, naquele que se tornou um dos campos de batalha mais sangrentos da guerra.