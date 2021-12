Rússia anuncia detenção de 106 membros de grupo neonazi com ligações à Ucrânia

O Serviço Federal de Segurança russo (FSB) anunciou esta segunda-feira a detenção de 106 membros de um grupo neonazi, acusado de atuar sob ordens da Ucrânia, país vizinho e inimigo da Rússia e que desmentiu qualquer envolvimento.

O FSB, em conjunto com o Ministério do Interior russo, deteve "106 membros do grupo MKU (...) com o objetivo de impedir a organização de ataques terroristas e massacres", declararam em comunicado os serviços de informações russos.

"Fundado pelo cidadão ucraniano Egor Krasnov, em 2000 (...) o grupo MKU atuava sob a égide dos serviços secretos ucranianos", afirmou o FSB.