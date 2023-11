Rússia anuncia o envio de 50 mil toneladas de cereais para a Somália e Burkina Faso

O Ministério da Agricultura russo anunciou esta sexta-feira o envio gratuito de 50 mil toneladas de cereais para a Somália e o Burkina Faso, concretizando uma promessa feita pelo Presidente Vladimir Putin durante a cimeira Rússia-África, em julho.

"Os dois primeiros navios, cada um com 25 mil toneladas, já deixaram os portos russos com destino à Somália e ao Burkina Faso", anunciou Dmitry Patrushev, o titular daquela pasta do Governo russo, num fórum de exposições em Moscovo.

"Esperamos que cheguem aos respetivos destinos entre o final de novembro e o início de dezembro", acrescentou o ministro.

No total, "serão enviadas gratuitamente para África cerca de 200 mil toneladas de trigo russo", acrescentou Patrushev.

Quanto aos outros países com os quais Putin se comprometeu - Zimbabué, Mali, República Centro-Africana (RCA) e Eritreia - o ministro assegurou que os navios iniciarão as respetivas viagens antes do final deste ano.

Putin assegurou na cimeira Rússia-África no passado mês de julho em São Petersburgo que Moscovo não só forneceria os cereais gratuitamente, como também suportaria os custos de transporte.

Recentemente, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou que estes seis países "estão na lista do Programa Alimentar Mundial" e que a "atividade humanitária" russa continuará no próximo ano.

A Rússia tomou esta decisão logo após ter suspendido a sua participação no Acordo sobre Cereais do Mar Negro, em 17 de julho, que cancelou de facto o corredor humanitário através do qual a Ucrânia exportava os seus cereais para o mundo.

Desde então, a Rússia tem mostrado interesse em aumentar os fornecimentos aos seus clientes tradicionais no Norte de África e no Médio Oriente.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, admitiu que Ancara e Moscovo estão a negociar com o Qatar o envio de um milhão de toneladas de cereais russos para serem moídos na Turquia e fornecidos a África.

Entretanto, com a ajuda dos países ocidentais, a Ucrânia conseguiu exportar, desde julho, mais de um milhão de toneladas de cereais através do corredor criado ao longo das costas de países como a Roménia, e ainda através do rio Danúbio.