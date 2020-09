Rússia aprova primeiro medicamento contra coronavírus à venda em farmácias

A Rússia aprovou o medicamento Coronavir da R-Pharm para pacientes em ambulatório e com infeções leves ou moderadas provocadas pelo novo coronavírus.De acordo com a farmacêutica, o medicamento antiviral está pronto a ser lançado nas farmácias do país já na próxima semana.A aprovação do Coronavir surge depois do país ter autorizado um outro medicamento em maio.Os fármacos são ambos baseados em favipiravir, desenvolvido no Japão e utilizado como base para tratamentos virais.

O Coronavir começou por ser primeiramente utilizado em contexto hospitalar em julho passado. Os ensaios clínicos do novo medicamento envolveram 168 doentes com Covid-19.