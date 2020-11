Rússia atualiza eficácia da vacina Sputnik V para mais de 95% e avança que será mais barata que as rivais

A Rússia atualizou esta terça-feira a eficácia da vacina Sputnik V para mais de 95% ao 42.º dia após a toma da primeira dose. A eficácia inicial é de 91,4%, valor avançado inicialmente, mas os investigadores avançam agora que este resultado aumenta com o passar dos dias.O país garante ainda que esta será mais barata que as rivais.Os fabricantes da vacina russa Sputnik V informaram no domingo que o preço da sua fórmula "será muito mais baixo". O preço foi também anunciado. Deverá rondar os oito euros por dose.Até ao momento a farmacêutica Pfizer anunciou uma vacina no valor de cerca de 16 euros, enquanto a Moderna, que está perto de assinar um acordo para a distribuição na UE, deverá cobrar entre 21 e 31 euros. Nestes casos, e uma vez que são necessárias duas doses da vacina por pessoa, o custo duplica.A Rússia tornou-se no primeiro país a registar uma vacina contra a Covid-19, em agosto passado. Tal divulgação gerou preocupação na comunidade científica sobre a rapidez e respetivos efeitos.