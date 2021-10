Rússia celebra o primeiro casamento real em mais de um século

O casamento de George Mikhailovich Romanov, filho da autoproclamada herdeira do trono imperial da Rússia, Maria Vladimirovna, é o primeiro de um descendente da família real do país em mais de 150 anos.

A noiva do grão-duque é a italiana Victoria Romanovna Bettarini e a boda realizou-se na sexta-feira, dia 1 de outubro, na Catedral de Santo Isaac, em São Petersburgo, na Rússia.





As multidões eram uma tradição nos casamentos dos antigos czares russos, mas a ocasião desta sexta-feira não foi pautada pela mobilização popular. Com a ausência de convidados da realeza europeia, a cerimónia foi mais simbólica e para a família.A noiva, que levava um longo vestido do estilista Reem Acra, mandou bordar na saia a água bicéfala, um simbolismo nacional após a queda da União Soviética. Na cabeça, Victoria utilizava uma coroa coberta de diamantes.