Rússia coloca aviões de guerra na Síria para exercícios navais no Mediterrâneo

A Rússia enviou esta terça-feira para a sua base aérea na Síria bombardeiros de longo alcance com capacidade nuclear e caças com mísseis hipersónicos de última geração, para realizar exercícios navais no mar Mediterrâneo.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, chegou à Síria para supervisionar os exercícios que marcam a maior implantação naval russa no mar Mediterrâneo desde os tempos da Guerra Fria.

Sergei Shoigu encontrou-se hoje com o Presidente sírio, Bashar al-Assad, para informá-lo sobre os exercícios e discutir os planos para uma maior cooperação técnico-militar.