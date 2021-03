Rússia considera "inaceitáveis" sanções dos Estados Unidos e da UE sobre envenenamento de Alexei Navalny

O Kremlin considerou "absolutamente inaceitáveis" as novas sanções adotadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos contra altos responsáveis russos pelo envenenamento e "perseguição" judicial contra o oposicionista Alexei Navalny.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse esta quarta-feira que as sanções visam "prejudicar significativamente as relações já degradadas" entre a Rússia e o Ocidente.

Peskov referiu-se nomeadamente às divergências que marcam os grandes temas internacionais como as acusações persistentes contra a Rússia sobre ingerências eleitorais, espionagem e ataques informáticos de grande escala.