Rússia diz "levar a sério" ameaça da Letónia de fechar Mar Báltico

O Kremlin garantiu esta sgeunda-feira que a Rússia "leva muito a sério" a posição da Letónia, que admitiu fechar o Mar Báltico aos navios russos caso seja comprovada a participação de Moscovo na explosão do gasoduto Balticconnector.

"Qualquer ameaça deve ser levada a sério, não importa de quem venha. Ameaças à Federação Russa são inaceitáveis", assegurou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, repetindo que "a Rússia não teve nada a ver" com a explosão no gasoduto.

No início do mês, os operadores finlandeses e estónios do Balticconnector alertaram para uma queda inesperada de pressão neste gasoduto subaquático, o que levou a investigações para determinar a origem e esclarecer se poderia ter sido devido a algum tipo de acidente intencional, tal como a sabotagem dos gasodutos Nord Stream.