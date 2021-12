Rússia diz que responderá "adequadamente" a expulsão de dois diplomatas da Alemanha

A Rússia anunciou esta quarta-feira que responderá "adequadamente" à expulsão de dois diplomatas russos da Alemanha, após a sentença do chamado "assassínio do Tiergarten", esta quarta-feira conhecida.

"As ações hostis de Berlim não ficarão sem uma resposta adequada", afirmou, no seu canal do serviço de mensagens Telegram, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, anunciando para breve a divulgação de uma declaração oficial de Moscovo.

O Governo alemão classificou hoje como 'personae non gratae' dois diplomatas russos, pouco depois de um tribunal berlinense ter condenado a prisão perpétua um cidadão russo que, em pleno dia, assassinou um opositor tchetcheno na capital alemã em 2019.