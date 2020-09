Rússia e China rejeitam ações dos EUA contra acordo nuclear com o Irão

Moscovo e Pequim rejeitam as ações dos Estados Unidos contra o acordo nuclear com o Irão, disse esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo chinês, Wang Yi.

"Debatemos a situação em relação ao Plano de Ação Conjunto Global (designação do acordo do Irão com as grandes potências de 2015) e, claro, a Rússia e a China, como a maioria dos membros do Conselho de Segurança da ONU, não aceitarão as tentativas norte-americanas de desmantelar este importantíssimo acordo internacional", indicou Lavrov.

Os Estados Unidos (signatário do pacto juntamente com Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China) abandonaram o acordo em 2018, restabeleceram sanções contra o Irão e tentam atualmente que a ONU prolongue o embargo de armas a Teerão, que expira em outubro.