Rússia e França manifestam "preocupação" pelo agravamento das tensões no Kosovo

A Rússia e a França manifestaram esta segunda-feira "preocupação" pelo aumento de tensão no Kosovo, com Moscovo e Paris a responsabilizarem separadamente uma das partes em conflito pelos incidentes do fim de semana.

A porta-voz do ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, alertou para o "novo agravamento da situação nessa região da Sérvia" e disse que a situação está a ser acompanhada "24 horas por dia", denunciado a "série de provocações movidas pelas 'autoridades' de Pristina com a conivência dos Estados Unidos e União Europeia".

Segundo Moscovo, o objetivo das "provocações" é "claro", e tem por objetivo "tomar o controlo das regiões do norte não albanesas da província".