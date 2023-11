Rússia e Myamar iniciam esta terça-feira exercícios navais de segurança

A frota russa do Pacífico e a marinha de Myanmar (antiga Birmânia) iniciam esta terça-feira exercícios de segurança ao largo da costa birmanesa que se prolongam até quinta-feira, segundo os 'media' locais.

Os dois exércitos reuniram navios e aviões para os primeiros exercícios navais conjuntos na história recente dos dois países e que simulam "a prevenção de perigos aéreos, aquáticos e submarinos e medidas de segurança marítima", segundo o jornal Global New Light of Myanmar.

Antes do exercício, o comandante-em-chefe da marinha russa, Nikolai Yevmenov, encontrou-se na segunda-feira com o líder da junta militar, Min Aung Hlaing, a bordo de um contratorpedeiro russo e informou-o sobre as capacidades do navio, noticiaram esta terça-feira os 'media' locais.