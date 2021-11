Rússia e Turquia devem retirar mercenários da Líbia "sem demora", defende Emmanuel Macron

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu esta sexta-feira que a Turquia e a Rússia devem retirar "sem demora" da Líbia os seus mercenários, cuja presença "ameaça a estabilidade e a segurança do país e de toda a região".

"De facto, foi dado um primeiro passo, com o anúncio ontem (quinta-feira) da retirada de 300 mercenários" ao serviço do lado do homem-forte do leste líbio, Khalifa Haftar, sublinhou Macron em declarações à imprensa no final de uma conferência internacional sobre a Líbia em Paris.

"Mas não foi mais que um princípio: a Turquia e a Rússia devem também retirar sem demora os seus mercenários e as suas forças militares, cuja presença ameaça a estabilidade e a segurança do país e de toda a região", frisou.