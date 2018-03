Rússia testou míssil capaz de iludir escudo de defesa dos EUA

Vídeo mostra lançamento de míssil hipersónico a partir de um avião MIG 31.

Por Lusa | 09:31

A Rússia ensaiou com êxito o lançamento do novo míssil hipersónico "Kinzhal", capaz de iludir o escudo antimísseis norte-americano, anunciou este domingo o Ministério da Defesa russo.



O site RT divulgou o vídeo que mostra o ensaio do lançamento do míssil, a partir de um caça de combate da força aérea da Rússia.





"A tripulação de um caça Mig-31 efetuou um lançamento de prova de um míssil hipersónico de alta precisão 'Kinzhal'", assinalou o Ministério da Defesa, numa nota oficial.

O míssil "Kinzhal" tem um alcance superior a 2.000 quilómetros e uma velocidade dez vezes maior que o som, e atingiu um alvo num polígono militar, acrescentou.