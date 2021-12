Rússia envia multimilionário japonês para a Estação Espacial Internacional. É o primeiro turista em 12 anos

A Rússia enviou esta quarta-feira o multimilionário japonês Yusaku Maezeva e respetivo assistente Yozo Hiramo para a Estação Espacial Internacional (EEI), voltando a promover o turismo espacial ao fim de 12 anos.

Tal como estava previsto, a 'Soyuz MS-20' partiu do cosmódromo de Baikonour, na estepe cazaque, às 07h38 TMG (mesma hora em Lisboa), com os dois turistas e com o comandante da nave, o cosmonauta Alexandr Misurkin.

Pouco minutos depois, a nave separou-se do foguete de propulsão e continuou o voo até à estação orbital.