Rússia garante que vacina Sputnik V tem 92% de eficácia contra coronavírus

A Rússia garantiu esta segunda-feira que a sua vacina Sputnik-V também é “mais de 90% eficaz” na prevenção do vírus, citando dados compilados da vacinação pública já em curso, em vez de testes clínicos, que ainda não terminaram.O anúncio surgiu após a confirmação da Pfizer e da BioNtech sobre a eficácia superior a 90% da sua vacina contra a Covid-19.

"Com base nas nossas observações, a sua eficácia também é superior a 90%", afirmou Oksana Drapkina, diretora de um instituto de pesquisa do ministério da saúde russo.



A investigadora avançou ainda que irão ser publicados brevemente os resultados provisórios do teste pós-registro da vacina Sputnik V, os chamados testes de Fase III.



Até ao momento não foram ainda revelados estudos que comprovem esta eficácia.