Rússia indica que Patriot enviados pelos EUA a Kiev serão "alvos legítimos"

O Kremlin afirmou, esta quarta-feira, que os sistemas antiaéreos Patriot, que vão ser enviados pelos Estados Unidos à Ucrânia após vários meses de indecisão, se vão converter em alvos legítimos das Forças Armadas da Rússia.

"Absolutamente", assinalou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, no decurso da conferência de imprensa diária, ao ser questionado se perfilhava as declarações do vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, que em finais de novembro disse que os Patriot se tornariam "imediatamente num alvo legítimo das Forças Armadas" russas.

No entanto, Peskov assinalou que de momento se abstém de produzir mais comentários pelo facto de, no atual momento, a possibilidade de os EUA fornecerem os sistemas antiaéreos Patriot à Ucrânia apenas ter sido divulgada por diversos 'media', sem confirmação oficial de Washington.