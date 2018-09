Rússia inicia as maiores manobras de sempre desde a Guerra Fria

Ação mobiliza 300 mil militares, navios das frotas do Pacífico e do Norte, força aérea, mais de mil aeronaves, incluindo aviões, helicópteros e drones, e até 36.000 tanques de combate e outros veículos blindados.

Por Lusa | 08:39

A Rússia iniciou esta terça-feira as manobras Vostok-2018 (Oriente-2018), as maiores que o país realiza desde os tempos da Guerra Fria e nas quais participam quase 300.000 militares, informou o Ministério da Defesa russo.

Nas manobras participam as tropas das zonas militares orientais e centrais, bem como navios das frotas do Pacífico e do Norte, a força aérea, mais de mil aeronaves, incluindo aviões, helicópteros e drones, e até 36.000 tanques de combate e outros veículos blindados.

"No decurso das manobras, a ação das tropas será realizada em conformidade com o acordo entre a Rússia, a China, o Cazaquistão, o Quirguistão e o Tajiquistão para o fortalecimento da confiança na área militar na área de fronteira", assinalou o Ministério da Defesa em comunicado.