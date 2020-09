Rússia inicia vacinação contra a Covid-19 antes do final do ano

O ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, anunciou ontem que o país vai iniciar antes do final do ano a vacinação em massa contra a Covid-19.De acordo com o ministro, os primeiros a receber a vacina, batizada Sputnik-V, serão os membros dos chamados grupos de risco, estando previsto que o programa de inoculação arranque em novembro ou dezembro. A Rússia, recorde-se, foi o primeiro país a aprovar uma vacina contra a Covid-19, embora a comunidade científica tenha manifestado reservas sobre a sua segurança e eficácia.A vacina terá sido desenvolvida em 42 dias e, antes de ser aprovada, foi testada em apenas 38 pessoas, tendo causado 144 efeitos secundários, incluindo fraqueza, febre e diarreia. Peritos alertaram ainda que, por ter sido desenvolvida a partir do vírus da gripe comum, a Sputnik-V poderá ser menos eficaz, uma vez que a maioria da população já esteve exposta ao referido vírus.A vacina está atualmente na terceira fase de ensaios clínicos, envolvendo cerca de 40 mil pessoas em vários países.