Rússia lança o primeiro satélite meteorológico da série Arktika-M

Arktika-M que tem como objetivo ajudar na previsão das regiões russas e alta latitude, avança o Nasa Spaceflight.

A Rússia lançou, este domingo, o primeiro satélite meteorológico que faz parte da série

As equipas vão garantir uma monitorização meteorológica do espaço terrestre, a superfície do oceano Glacial Ártico e as comunicações.

Cada satélite Arktika-M, criado de base na plataforma Navigator da empresa russa Lavochkin, tem uma massa de cerca de 2100 quilos e foi projetado para operar por dez anos. A espaçonave é estabilizada em três eixos e carrega um par de painéis solares implantados ??para gerar energia.