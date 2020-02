Rússia limita entrada de turistas e trabalhadores chineses por causa de coronavírus

A Rússia acabou hoje com a isenção de vistos para turistas chineses que queiram entrar no país e deixou de emitir vistos de trabalho, medidas tomadas pior causa da epidemia de pneumonia viral.

As decisões de Moscovo visam "assegurar a segurança do país, proteger a saúde pública e impedir a propagação do novo coronavírus", afirma o governo russo na sua página na Internet.

A China elevou para 259 mortos e quase 12 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).