Rússia manifesta preocupação pela escalada militar entre o Paquistão e a Índia

"Estamos muito preocupados com as notícias que nos chegam e seguimos a situação com muita atenção", afirmou porta-voz do Kremlin.

Por Lusa | 11:21