Rússia mata 31 num dos maiores ataques da guerra

A Rússia lançou esta sexta-feira um dos maiores e mais devastadores ataques contra território ucraniano desde o início da guerra, matando pelo menos 31 pessoas e atingindo escolas, blocos de apartamentos e uma maternidade, entre outros alvos, em várias partes do país."A Rússia atacou-nos com quase tudo o que tem no seu arsenal", disse o Presidente Volodymyr Zelensky. As forças de defesa antiaérea identificaram pelo menos 158 drones e mísseis de cruzeiro, balísticos e hipersónicos, 114 dos quais foram abatidos. "Nunca vimos tanto alvos nos nossos monitores ao mesmo tempo", admitiu um responsável da Força Aérea.Além da capital, Kiev, foram visadas as cidades de Odessa, Zaporizhzhia, Kharkiv, Dnipro e Lviv, entre outras. Foram atingidas dezenas de infraestruturas militares e civis, incluindo pelo menos uma maternidade, centrais elétricas, um centro comercial, um centro empresarial, escolas e vários blocos de apartamentos.O balanço provisório era ontem de 31 mortos e mais de 130 feridos, mas temia-se que houvesse mais vítimas nos escombros.