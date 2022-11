Rússia nega que vai abandonar a central ucraniana de Zaporiíjia

O Kremlin garantiu, esta segunda-feira, que a central nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, vai continuar sob controlo russo.As declarações surgiram após Petro Kotin, chefe da empresa estatal ucraniana, ter afirmado no passado domingo que existiam sinais de que as forças russas estariam a planear abandonar a central."Não devem procurar sinais onde não existem", afirmou Dmitry peskov, porta-voz do Kremlin.Também, esta segunda-feira, o Kremlin agradeceu ao Vaticano por querer mediar as negociações entre a Rússia e Kiev, mas declarou que a posição da Ucrânia impede conversações."Todos temos de ser pacifistas. Temos de desejar a paz, e não apenas tréguas que podem servir para o rearmamento. A Paz verdadeira é o fruto do diálogo", disse o Papa Francisco, citado pela Reuters, ao jornal italiano La Stampa.