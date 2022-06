Rússia pede aceleração do processo de ampliação do grupo BRICS

A Rússia defendeu esta quarta-feira a aceleração do processo de ampliação do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), ao qual a Argentina pretende aderir, antes da cimeira de 24 de julho.

"É importante definir agora os principais aspetos do processo e começar a discutir possíveis candidatos", disse o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, numa reunião de representantes do grupo.

Nikolai Patrushev lembrou que na reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do BRICS, em 19 de maio, foi anunciada a iniciativa para alargar o grupo.

"Estou convencido de que este passo vai contribuir para fortalecer as posições do sindicato nos assuntos mundiais", destacou, segundo a agência de notícias russa independente Interfax.

No final de maio, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, destacou o interesse da Argentina em ingressar no BRICS, para o qual conta com o apoio do Brasil e da China.

Por enquanto, a Argentina foi convidada para participar na cimeira que vai ser presidida pelo Presidente da China, Xi Jinping.

"Vai ser realizada num formato de 'proximidade', no qual vão participar uma dúzia de países em desenvolvimento", disse Lavrov.

O chefe da diplomacia russa enfatizou que Moscovo é a favor de "alianças construtivas e positivas, que não são direcionadas contra ninguém".

Na reunião virtual de 19 de maio, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Santiago Cafiero, defendeu um "cessar-fogo" entre a Ucrânia e a Rússia, que considerou "imperativo" para redirecionar a "crise global", e alertou que os países emergentes e em desenvolvimento estão particularmente afetados pelo aumento do preço dos alimentos, fertilizantes e energia.

O chefe de Estado argentino, Alberto Fernández, abriu as portas da América Latina para a Rússia na sua primeira visita a este país em 03 de fevereiro, três semanas antes do início da "operação militar especial" russa na Ucrânia.