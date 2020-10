Rússia pede o registo da sua vacina contra a Covid-19 no Brasil

A Rússia entregou ao Brasil os documentos necessários para solicitar o registo da sua primeira vacina contra o novo coronavírus, a Sputnik V, informou esta sexta-feira o Fundo de Investimento Direto Russo (FIDR) em comunicado.

O fundo soberano da Rússia, em conjunto com a União Química Farmacêutica Nacional e o estado brasileiro do Paraná, apresentou na quinta-feira a documentação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil, órgão regulador do país sul-americano.

A vacina contra a covid-19 da Rússia, desenvolvida pelo Centro de Investigações Epidemiológica e Microbiologia Gamaleya, foi registada no país em 11 de agosto.