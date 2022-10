Rússia perdeu mais militares na guerra com a Ucrânia do que os EUA na guerra do Vietname

Desde a invasão à Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, já perdeu cerca de 65 mil membros do seu exército, segundo a informação avançada pelas autoridades de Kiev, que realizaram posteriormente uma comparação com o número de óbitos americanos, registadas durante a guerra do Vietname.O número de mortes russas, divulgados pelo estado-maior das forças armadas ucranianas, foram publicadas nas mais recentes atualizações nas redes sociais.Esta terça-feira, morreram mais 320 soldados , o que faz um total de 65.320 mortes somadas ao longo dos últimos oito meses de guerra. Estima-se que a Rússia perdeu, em média, cerca de 2000 soldados por semana desde o início do conflito, a 24 de fevereiro, segundo informação avançada pelo jornal Independent.Contudo, não existe confirmação sobre o número de fatalidades russas durante a "operação militar especial", como Vladimir Putin designa a invasão à Ucrânia. A Rússia disponibiliza poucas atualizações e o número de mortes divulgados são substancialmente inferiores àqueles anunciados pela Ucrânia.Durante a guerra do Vietname, de acordo com os ficheiros de extração do Sistema de Análise de Acidentes de Defesa, morreram, aproximadamente, 58 mil militares americanos.O conflito armado teve início no dia 24 de fevereiro de 2022 e tem-se prolongado até à atualidade. O conflito em causa é considerado a maior ameaça à segurança do mundo desde a Segunda Guerra Mundial.