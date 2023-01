Rússia põe ministro dos Negócios Estrangeiros britânico na sua lista negra

A Rússia incluiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, entre outros altos funcionários, na sua lista negra de 36 militares, jornalistas e membros do Governo britânico sancionados esta semana por realizarem uma "campanha antirrussa" e "desacreditarem Moscovo".

A informação foi avançada este sábado pela diplomacia russa, depois de na quinta-feira passada terem sido dadas a conhecer as sanções pessoais mas não os nomes dos visados.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, revelou este sábado que entre os sancionados encontram-se James Cleverly, o ministro da Coesão Territorial Michael Gove, o ministro sem pasta Nadhim Zahawi, e o antigo presidente do Partido Conservador e membro do Governo Oliver Dowden.