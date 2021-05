Rússia proíbe entrada de voo no país por se ter recusado a cruzar espaço aéreo bielorrusso

A Rússia impediu esta quinta-feira que um voo da companhia aérea Austrian Airlines aterrasse em Moscovo porque não tinha cruzado o espaço aéreo bielorruso, segundo a Deutsche Welle. O voo de passageiros OS601 fazia a ligação entre Viena e Moscovo e acabou por ser listado como cancelado.Segundo relatórios citados pelo mesmo meio, o objetivo do país é impedir a entrada de qualquer voo que não passe pela Bielorrússia, contrariando a ordem da União Europeia.Recorde-se que as sanções da UE aconteceram após um avião comercial da Ryanair ter sido desviado pelas autoridades bielorrussas sob pretexto de um alerta de bomba, mas com o objetivo de prender o jornalista da oposição Roman Protasevich.Esta quarta-feira, um avião que fazia a ligação entre a cidade de Minsk e Barcelona foi obrigado a voltar para trás depois de não lhe ser permitida a entrada no espaço aéreo francês.O voo 2869 da companhia aérea estatal da Bielorrússia Belavia estava programado para aterrar em Barcelona na tarde de quarta-feira. O piloto acabou por receber informações de que o espaço aéreo francês estava bloqueado, segundo um porta-voz da Agência de Serviços de Navegação Aérea da Polónia.O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia diz que a ação se tratou de uma ação de "pirataria aérea". A companhia aérea Belavia garantiu que inicialmente a proibição não incluía a passagem pelo espaço aéreo francês.