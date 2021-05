Rússia quer proibir anúncios de beijos entre pessoas do mesmo sexo

O procurador russo, Mikhail Romanov, quer proibir os anúncios mais recentes da Dolce Gabana no país, por conterem duas pessoas do mesmo sexo a beijarem-se, revelou esta segunda-feira.



O anúncio foi o mote para queixas no parlamento e o promotor decidiu avançar com o requerimento.





Num comunicado de imprensa, o promotor afirma que a publicidade da marca de luxo italiana "contém informações que rejeitam os valores familiares e propagam relações sexuais não tradicionais". O anúncio foi publicado na rede social Instagram no âmbito da campanha "Love is Love", feita no período do dia dos namorados.

Mikhail Romanov, membro do partido no poder da Rússia, efetuou a reclamação, no entanto, ainda não chegou ao tribunal porque até ao momento não cumpriu alguns requisitos administrativos, de acordo com o mesmo comunicado.

As relações com pessoas do mesmo sexo são permitidas na Rússia, mas desde 2013 que uma lei proíbe a difusão de "propaganda de relações sexuais não tradicionais" entre jovens russos. Algumas organizações de direitos humanos condenaram a legislação, afirmando que aumentou a discriminação social contra a homossexualidade no país.

De acordo com a CNN, a marca Dolce Gabana não quis comentar o caso.