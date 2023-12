Rússia quer promover uso de divisas nacionais na comunidade pós-soviética

A Rússia vai aproveitar a presidência temporária da Comunidade de Estados Independentes (CEI), em 2024, para promover a utilização de moedas nacionais para pagamentos entre países membros desta comunidade pós-soviética, revelou esta terça-feira o Presidente russo.

"A Rússia continuará a trabalhar com os seus parceiros comunitários no sentido de uma transição cada vez mais ativa para pagamentos mútuos em moedas nacionais", informou o Presidente russo, Vladimir Putin, durante o seu discurso na cimeira informal da CEI, que se realizou esta terça-feira em São Petersburgo.

Putin expressou a sua convicção de que esta medida "permitirá garantir de forma mais fiável a soberania económica e financeira" dos países da comunidade, assegurando que a Rússia dedicará "a maior atenção possível ao fortalecimento da cooperação" e lembrando que o comércio tem crescido de forma sustentada.



O líder russo também prometeu que o seu país "se esforçará para promover um trabalho conjunto construtivo para manter a segurança e a estabilidade" na região comum da Eurásia, através de iniciativas que permitirão "combater o terrorismo e o extremismo, o crime transfronteiriço, o tráfico ilegal de drogas e a corrupção".





A cimeira contou com a presença dos presidentes da Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguizistão, Turquemenistão e Uzbequistão, que juntamente com Putin visitaram vários museus importantes em São Petersburgo.Durante o passeio, os líderes puderam trocar ideias sobre diversos temas, de acordo com a versão divulgada pelo Presidente russo durante a abertura da cimeira.