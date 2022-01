Rússia reafirma que não quer uma guerra com os ucranianos

O secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, afirmou este domingo que a Rússia não quer uma guerra com a Ucrânia e sublinhou que Moscovo não está a ameaçar o país vizinho.

"Não queremos guerra, não precisamos disso", disse Patrushev, um dos homens mais próximos do Presidente russo Vladimir Putin, depois de depositar uma coroa de flores no Cemitério Memorial Piskaryovskoye - para as vítimas do cerco a Leningrado durante a II Guerra Mundial -, em São Petersburgo.

Segundo Patrushev, ex-responsável do Serviço Federal de Segurança (FSB, ex-KGB), aqueles que pretendem impor a guerra, especialmente do Ocidente, são movidos por interesses egoístas.