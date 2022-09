Rússia reconhece morte de 5.937 soldados no dia de anúncio da mobilização parcial

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, reconheceu esta quarta-feira a morte de quase seis mil soldados desde o início da nova campanha militar russa na Ucrânia, no passado dia 24 de fevereiro.

Em declarações à televisão pública russa, Shoigu declarou ainda que se registaram 61.207 baixas mortais entre os efetivos do Exército ucraniano.

"Não posso deixar de mencionar as nossas perdas. A última vez que as mencionámos foi há muito tempo. As nossas perdas na operação especial totalizam 5.937 homens", diss, na televisão pública russa.