A Rússia registou 12.505 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mais 12,5% do que no dia anterior, e 396 mortes relacionadas com a doença, indicaram as autoridades de saúde do país.

Este número de infeções diário é o mais alto na Rússia desde 22 de fevereiro.

Moscovo é a cidade russa mais afetada pelo aumento de casos do novo coronavírus, que no último dia ascenderam a 5.853, número que não era registado na capital da Rússia desde meados de janeiro, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.