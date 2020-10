Rússia regista recorde de 320 mortes diárias por Covid-19 e impõe novas medidas

A Rússia registou 320 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número de óbitos num dia desde o início da pandemia, levando as autoridades de saúde a imporem novas medidas para combater o novo coronavírus.

De acordo com estatísticas oficiais, 16.550 novos casos positivos do novo coronavírus foram detetados nas últimas 24 horas, 4.312 deles em Moscovo, que é o principal foco infeccioso do país.

A capital russa acumula 405.352 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 e 6.503 mortes pela covid-19, 61 delas nas últimas 24 horas.