Rússia reivindica que avança no leste e resiste no sul da Ucrânia

O Exército Russo avançou em Kharkiv, no leste da Ucrânia, reivindicou esta quarta-feira o Ministério da Defesa de Moscovo, indicando que repeliu novas investidas no sul das forças ucranianas, que dão conta de 30 combates nas últimas 24 horas.

"No setor de Kupyansk [na frente de Kharkiv, leste do país], as formações de assalto do grupo militar avançaram nas áreas designadas e melhoraram as suas posições táticas", disse o porta-voz da Defesa, tenente-general Igor Konashenkov.

O porta-voz militar reivindicou que as unidades russas, com o apoio da aviação e da artilharia, repeliram quatro ataques ucranianos naquele setor da frente nas proximidades das cidades de Sinkivka (Kharkiv), Novoegorivka e Novoselivske (Lugansk).