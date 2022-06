Rússia retira tropas da Ilha das Serpentes tomada à Ucrânia no início da invasão

As forças russas retiraram-se da Ilha das Serpentes na Ucrânia, um posto estratégico no Mar Negro, segundo o Ministério da Defesa da Rússia."Já não há tropas russas na Ilha das Serpentes. As nossas forças armadas fizeram um excelente trabalho", escreveu Andriy Yermak, chefe do gabinete do Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, no Twitter.O Ministério da Defesa russo confirmou a retirada das tropas russas chamando-lhe um "gesto de boa vontade", acrescentando que os militares tinham cumprido as tarefas que lhes tinham sido atribuídas.A Ilha das Serpentes foi ocupada pelas tropas russas no primeiro dia da invasão à Ucrânia, impossibilitando a entrada e saída de navios. Com a saída das forças o primeiro navio conseguiu sair desde que a guerra começou, deixando assim o porto de Berdyansk."Um navio com toneladas de cereais deixou o porto de Berdyansk", afirma o alto funcionário russo nomeado pela região.Este é o primeiro carregamento de cereais desde o começo do conflito a 24 de fevereiro."Após numerosos meses de atrasos, o primeiro navio deixou o porto e está a dirigir-se para países amigos", disse Evgeny Balitsky, o chefe da administração pró-Rússia, no Telegram.Em atualização