Rússia revela imagens do seu mais recente e poderoso míssil

A força aeroespacial da Rússia acaba de testar um novo míssil de alta precisão que integrará o sistema de defesa antiaéreo do país. O lançamento da nova e poderosa arma realizou-se no campo de treinos de Sary Shagan, no Cazaquistão e, de acordo com um alto responsável militar russo, "o lançamento confirmou de forma confiável" as características da nova arma.O teste foi registado em vídeo e divulgado internacionalmente pelo ministério russo da Defesa.O sistema de defesa antimísseis balísticos da Rússia destina-se a defender o país contra ataques de armas de ataque aeroespacial. No ano passado, o Ministério da Defesa da Rússia tinha lançado outro míssil interceptor no mesmo campo de treio e, na altura, revelou que também cumpriu com sucesso o seu objetivo.