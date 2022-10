A Rússia suspendeu este sábado a sua participação no acordo para a exportação de cereais ucranianos após um alegado “ataque maciço” com drones contra navios da Frota do Mar Negro que participam naquela operação.



As autoridades russas alegam que o ataque, que terá contado com a assistência de “peritos militares britânicos”, visou vários navios militares e civis ancorados no porto de Sebastopol, na Crimeia, que ajudam a garantir a segurança do corredor naval acordado com a ONU para a exportação de produtos agrícolas ucranianos.









