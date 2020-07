Rússia tenta roubar vacinas contra o novo coronavírus

De acordo com o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido, pelo menos 19 centros de investigação sofreram ataques informáticos nos últimos meses. Os alvos incluem cientistas, empresas farmacêuticas e universidades ligados à pesquisa de uma vacina contra o novo coronavírus.







O governo russo nega qualquer envolvimento.

pormenores





Resultados “promissores”



Os testes clínicos da vacina da Universidade de Oxford produziram “resultados promissores”, ao desencadearem a desejada resposta imunitária nos cerca de mil voluntários. Ensaios vão agora ser alargados.





Zero casos em Malta



Malta completou ontem a primeira semana sem novos casos de coronavírus desde o início da pandemia. A última infeção foi registada no dia 9 de julho.





Governador infetado



O governador do estado norte-americano de Oklahoma, Kevin Stitt, revelou que está infetado com Covid-19. O político republicano esteve presente no comício do presidente Trump em Tulsa, há três semanas.





Economia chinesa cresce



A China tornou-se no primeiro grande país a retomar o crescimento económico desde o início da pandemia. O país passou de uma contração de 6,8% no trimestre anterior para um crescimento inesperado de 3,2%.





Espanha homenageia vítimas da pandemia



A Família Real espanhola presidiu ontem a uma homenagem de Estado às vítimas da pandemia e aos profissionais de saúde que combatem o novo coronavírus, numa cerimónia solene que decorreu no Palácio Real em Madrid perante cerca de 400 convidados. O rei Felipe VI apelou à união e sublinhou que a dor dos familiares das vítimas era partilhada por todo os espanhóis. n